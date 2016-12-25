Стало известно, почему ФБР заинтересовалось полученными НАСА сигналами из космоса

Вашингтон, 25 декабря. Специалисты Федерального бюро расследований взялись за «космическое дело», и попытаются расшифровать запеленгованные сотрудниками НАСА сигналы из далекого космоса.

Как сообщают СМИ, американские ученые на протяжении девяти месяцев, начиная с марта 2016 года, с завидной регулярностью получают необычные сигналы, посланные из глубин космоса.

Как полагают в НАСА, сообщения были отправлены несколько миллиардов световых лет назад из-за пределов Млечного пути. Ученые были поражены зацикленностью и определенными структурами сигналов, что позволило выдвинуть теорию, что они осмысленные.

Пока же расшифровать своими силами сигналы не получилось, за дело взялись специалисты Федерального бюро расследований.

