Мерзость во плоти: Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения Ту-154



Москва, 25 декабря. Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения Ту-154 в Черном море. Пользователи в комментариях уже оценили ее поведение, назвав его «мерзостью во плоти».

«Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», — написала Рынска на своей странице в Facebook. Кроме того, она кощунственно поблагодарила за «бонус в виде съемочной группы», при этом поспешив сообщить о «боли», которую испытывает за других погибших в авиакатастрофе.

Пост скандальной журналистки прокомментировали и другие сотрудники СМИ. Так одна девушка с ужасом заметила, что Рынска «нелепа и отвратительна в своей ненависти к НТВ». «Мерзко, что мы с Вами «коллеги», — заключила она. В ответ Рынска высокомерно написала: «Какая вы мне коллега?! Кто вас знает? На моем фоне вас просто нет».

Другим участникам обсуждения, возмутившимся ее «ликованию», Рынска заявила, что считает правильным свое поведение, а «гибель каждого врага — это подарок для нее».