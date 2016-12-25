Вытащил из ада: штурман Ту-154 в 2011 году посадил падающий самолет

Сочи, 25 декабря. Штурман рухнувшего недалеко от Сочи воздушного лайнера министерства обороны Ту-154 подполковник Александр Петухов пять лет назад был в составе экипажа, который успешно посадил кувыркающийся в воздухе лайнер.

Отмечается, что на борту рухнувшего самолета был опытный экипаж. Штурман тот, кто «сумел вытащить рейс 563 из ада».

В 2011 году в Сети была опубликована запись полета в районе аэродрома Чкаловский неуправляемого самолета Ту-154. Борт сильно крутило то в один бок, то в другой.

Тогда стало известно, что у воздушного судна сразу после вылета отказали системы управления. Тогда военным пилотам, среди которых был и Александр Петухов, удалось благополучно посадить лайнер на полосу.

Напомним, как ранее сообщало НСН, самолет Ту-154 разбился сегодня утром. Все 92 пассажира, находившиеся на борту, погибли.