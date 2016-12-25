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Солист ансамбля им. Александрова рассказал о тех, кто чудом не попал на Ту-154
Общество

Солист ансамбля им. Александрова рассказал о тех, кто чудом не попал на Ту-154

25.12.2016 13:03
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Солист ансамбля им. Александрова рассказал о тех, кто чудом не попал на Ту-154

Москва, 25 декабря. Один из участников ансамбля имени Александрова рассказал, что на борту разбившегося после вылета из Сочи авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ могло оказаться гораздо больше участников ансамбля — не полетел весь оркестр ансамбля. Самому солисту Сергею Хлопникову повезло — за несколько дней до вылета он взял больничный для заботы о заболевшей дочери.

«Лететь должно было определенное количество человек, по-моему, около 90, а в штате ансамбля людей больше. К тому же не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму, — рассказал «Интерфаксу» Хлопников. — Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу».

Напомним, артисты летели в Сирию, чтобы на авиабазе «Хмеймим» поздравить с новым годом личный состав ВКС РФ.

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Валентин Меликов
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