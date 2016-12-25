«Катюша» для ВС РФ прозвучала на рождественской службе в Хомсе

В церкви Преподобного Ефрема Сирина (Мар Афрам) в городе Хомс прошла торжественная рождественская служба. За час до богослужения перед храмом выступил детский духовой оркестр, исполнивший, помимо прочего, мелодию «Катюши» в честь ВС РФ, помогавших сирийским военным освобождать Алеппо. Литургию служил специально прибывший из Дамаска митрополит сиро-яковитской церкви Мор Сильванус Богро, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места события.

Церковь Мар Афрам — единственный из всех христианских (как католических, так и сиро-яковитских) храмов Хомса, не закрывавшийся на протяжении всей войны, в том числе и в 2012-2013 годах, когда бои шли непосредственно в черте города. В 2013 году линия фронта проходила по улице, отделяющей квартал, в котором расположена церковь от района Баб-эс-Маа, находившегося под контролем Сирийской свободной армии (ССА). Несмотря на постоянные перестрелки, отсутствие воды и электричества, службы в церкви не прерывались.

Сиро-яковитская община Хомса насчитывает около 400 семей (около 2500 человек), уступая в численности живущим в городе католикам. Официальное название сиро-яковитской Церкви — Сирийская православная церковь или Сирийский православный патриархат Антиохии и всего востока. В русской православной традиции приверженцев Церкви, как правило, называют яковитами.

Ефрем Сирин (ок. 306, Низибия — 9 июня 373, Эдесса) — христианский богослов и поэт, один из великих учителей церкви IV века. Канонизирован в лике преподобных.

Память в Православной церкви совершается 28 января (10 февраля), в Католической церкви — 9 июня.