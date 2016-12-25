Москва, 25 декабря. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе Ту-154.

«Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами», — отмечается в сообщении от имени Володина, которое опубликовало управление ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Добавим, что ранее слова соболезнования родным и близким погибших выразил президент Путин, а также другие политические и общественные деятели России.

