Шойгу возглавил поисково-спасательную операцию на месте крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу лично осуществляет руководство поисково-спасательной операцией на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ, вылетевшего утром в сирийскую Латакию и рухнувшего в Черное море спустя несколько минут после взлета.

Как сообщили в министерстве обороны, Шойгу руководит работами на месте крушения в режиме телемоста из национального центра управления обороной, передает РИА Новости.

Напомним, в ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 в шести километрах от черноморского побережья были обнаружены семь тел погибших, сообщила «Газета.ru».