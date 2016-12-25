Ученые назвали идеальный возраст для отцовства

Москва, 25 декабря. Ученые выяснили, что мужчинам лучше задумываться о наследниках и становиться отцами в возрасте от 30 до 40 лет.

Именно в возрасте от 30 до 40 лет мужчины лучше всего сознают важность передачи генов. Они эмоционально абсолютно созрели, с ответственностью подходят к заведению потомства.

Исследователи убеждены, что у мужчин указанного возраста рождаются самые здоровые и красивые дети. У отцов, которые обзаводятся потомством после 40 лет, чаще возникают различного рода отклонения в развитии, повышен риск появления аутизма. А слишком юный отец попросту не готов со всей ответственностью подойти к воспитанию потомства.