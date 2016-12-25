Военная прокуратура проверяет, как готовили Ту-154 к полету



Москва, 25 декабря. Военная прокуратура проверит все обстоятельства подготовки и выполнения полета самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Сотрудники надзорного ведомства работают совместно с комиссией Минобороны.

Как уточнила представитель Главной военной прокуратуры Наталья Земскова, на место крушения Ту-154 вылетела группа наиболее опытных сотрудников Главной военной прокуратуры и военной прокуратуры Южного военного округа.

Комиссию ГВП возглавил военный прокурор округа Сергей Коломийец.