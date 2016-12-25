Минобороны РФ: Выживших в катастрофе Ту-154 нет

Сочи, 25 декабря. Выживших при крушении военного самолета Ту-154 в районе Сочи не наблюдается. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Все 92 человека, которые находились на борту рухнувшего в Черное море лайнера Ту-154 Минобороны России, погибли.

Сообщается, что все сотрудники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. В настоящее время ожидается доставка тел погибших в авиакатастрофе для опознания родными.

Напомним, рано утром 25 декабря воздушное судно упало в Черное море. По некоторым данным, крушение произошло спустя две минуты после взлета, по другим — спустя семь.

Читайте также: Крушение Ту-154 в Черном море: что известно на данный момент