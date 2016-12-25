FAN-TV Лента новостей
Минобороны РФ: Выживших в катастрофе Ту-154 нет
Происшествия

Минобороны РФ: Выживших в катастрофе Ту-154 нет

25.12.2016 12:44
209

Минобороны РФ: Выживших в катастрофе Ту-154 нет

Сочи, 25 декабря. Выживших при крушении военного самолета Ту-154 в районе Сочи не наблюдается. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Все 92 человека, которые находились на борту рухнувшего в Черное море лайнера Ту-154 Минобороны России, погибли.

Сообщается, что все сотрудники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. В настоящее время ожидается доставка тел погибших в авиакатастрофе для опознания родными.

Напомним, рано утром 25 декабря воздушное судно упало в Черное море. По некоторым данным, крушение произошло спустя две минуты после взлета, по другим — спустя семь. 

Читайте также: Крушение Ту-154 в Черном море: что известно на данный момент

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
331

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
325

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
221

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
451

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
823
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

2:23

Стало известно, где встретит Новый год президент России

2:15

Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

2:15

Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

2:13

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49

Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

1:43

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

1:39

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

1:28

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154
Читать
Закрыть