Названа приоритетная версия крушения Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. В ходе работ по расследованию причин катастрофы авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ на первый план вышла версия технической неисправности. В настоящее время данная версия признана приоритетной.

«Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной, — рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, отметив, что версия теракта исключена. — Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета».

Напомним, как сообщала ранее «Газета.ru», представители министерства обороны заявили, что самолет был полностью исправен, прошел два года назад плановый ремонт, а в сентябре — техническое обслуживание.