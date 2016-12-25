Стало известно, когда Kia представит на российском рынке шесть новинок

Москва, 25 декабря. Южнокорейская автокомпания KIA намерена выпустить на рынок России шесть новейших моделей в будущем году.

По имеющейся информации, в первой половине будущего года российские дилеры получат новые модели джипа KIA Mohave, а также кроссовера KIA Soul. А уже с лета 2017 года на российском авторынке появится обновленная модель KIA Rio.

В декабре производитель начал реализацию радикально обновленного седана Cerato c новыми интерфейсом и техническим оборудованием. Кроме этого, транспортное средство оснащено системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и голосовым «помощником» при выезде с парковочного места.

Также в 2016 году компания запустила продажу моделей Optima, Sportage и специальной версии Rio Premium 500. Отметим, что производитель продал с начала уходящего года более 136 тысяч авто, что на 8% меньше, чем за такой же период минувшего года.