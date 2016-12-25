Минобороны расширило список пассажиров упавшего в Черном море Ту-154

Москва, 25 декабря. Минобороны РФ опубликовало новый список пассажиров разбившегося после вылета из Сочи авиалайнера Ту-154, летевшего на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В список был включен 93-й пассажир.

В список находившихся на борту был добавлен участник ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Роман Валутов, которого ранее считали не попавшим на борт самолета и оставшимся в живых. Таким образом ансамбль потерпел крушение практически в полном составе, кроме двух солистов.

Напомним, ранее Министерство обороны опубликовало список из 92 человек.