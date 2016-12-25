Захарова о погибших в катастрофе Ту-154: Они были незаменимые

Москва, 25 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море под Сочи.

«Соболезнования всем. Невосполнимая утрата, потому что они были незаменимые», — написала Мария Захарова в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при катастрофе Ту-154 Минобороны России. На борту самолета были 93 человека, в том числе ансамбль песни и пляски имени Александрова, знаменитая доктор Елизавета Глинка, военные, госслужащие, журналисты.