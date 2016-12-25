Шойгу провел экстренное совещание по ситуации с крушением Ту-154





Москва, 25 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу провел экстренное совещание по поиску пассажиров самолета Ту-154, летевшего на авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Как сообщалось ранее, операция проводится в районе Сочи. В операции задействованы четыре судна, пять вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты и водолазы.

Ход поисково-спасательной операции Шойгу и руководители ВС РФ обсудили в формате по видеоконференции, уточнили в Минобороны.

Ранее в министерстве назвали точное время исчезновения Ту-154 с радаров.