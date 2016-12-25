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Муж Доктора Лизы подтвердил, что она находилась на борту упавшего Ту-154
Общество

Муж Доктора Лизы подтвердил, что она находилась на борту упавшего Ту-154

Вчера 12:30
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Муж Доктора Лизы подтвердил, что она находилась на борту упавшего Ту-154

Москва, 25 декабря. Муж известного общественного деятеля и филантропа Елизаветы Глинки, широко известной как Доктор Лиза, подтвердил, что она была на борту разбившегося в Черном море авиалайнера Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ.

«Да, была», — ответил адвокат Глеб Глинка на вопрос издания «Сноб».

Между тем, ранее поступала информация о том, что Доктор Лиза могла по каким-то причинам не сесть на борт погибшего авиалайнера.

Напомним, самолет Минобороны пропал с радаров сегодня в 5.40 по московскому времени. Как сообщает «Газета.ru», на месте крушения летевшего в Сирию авиалайнера обнаружено уже семь тел погибших.

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