Первое видео спасательных работ в районе авиакатастрофы Ту-154 появилось в Сети

Сочи, 25 декабря. Появилось первое видео спасательной операции в районе авиационной катастрофы воздушного судна Минобороны Российской Федерации Ту-154.

Напомним, в воскресенье следовавший из Сочи на авиабазу Хмеймим военный самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение в Черном море через две минуты после взлета.

В настоящее время рассматриваются три версии крушения судна, среди которых погодные условия, ошибка пилотирования, а также плохое топливо.

Минобороны РФ сообщило, что обломки Ту-154 обнаружены в 1,5 км от сочинского берега. На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и военные.