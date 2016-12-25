Пальмира на линии огня: как ИГИЛ наступает в Хомсе

Обстановка на фронтах провинции Хомс остается достаточно напряженной, несмотря на временное затишье. Массированное, однако неудачное наступление боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) 22 декабря текущего года на позиции Национальных Сил Обороны (НСО) с северо-восточного направления в районе населенных пунктов Джуб аль-Джара и Масудия, по мнению солдат и командиров ополчения, являлось разведкой боем.

В ходе недавних боев в Пальмире и в окрестностях авиабазы Т-4 исламистами были выявлены слабая боеспособность некоторых частей НСО провинции Хомс, и несомненно низкая координация совместных действий подразделениями ополчения, регулярной армии и сводных батальонов «Хезболлы». Обозначенное выше наступление террористов в направлении городов Ар-Растан и Саламие было подано рядом военных аналитиков как своеобразная попытка ликвидировать выступ фронта между городом Саламие и трассой Хомс — Пальмира. Однако корреспондентам Федерального агентства новостей в ходе поездки к юго-восточной границе «котла», уже несколько лет существующего между Хомсом и Ар-Растаном, удалось выяснить ряд интересных подробностей, свидетельствующих о более масштабных планах исламистов. Увы, но попытка реализации этих планов может быть предпринята ИГ и их сателлитами в самом ближайшем будущем ввиду подходящих погодных условий: постоянного тумана и низких температур.

Прежде всего стоит упомянуть о том, что котел под Хомсом традиционно обозначен на картах боевых действий зеленым цветом. Зеленый же, в рамках привычной символики сирийского конфликта, в большинстве случаев свидетельствует о том, что территория контролируется либо группировками вроде «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещенная в РФ), «Ахрар аш-Шам», «Нуреддин аз-Зинки», «Джейш аль Ислам» и т.п., либо разношерстными отрядами так называемой «умеренной оппозиции».

По свидетельствам же очевидцев и гражданского населения, некогда бежавшего из Тальбисы, боевиков ИГ в котле ничуть не меньше, чем исламистов «Джабхат Фатх аш-Шам». Однако даже примерную численность отрядов противника сирийские армия и ополчение способны оценить лишь примерно. Виной тому — бреши в западном фронте, позволяющие небольшим группам террористов беспрепятственно просачиваться мимо позиций НСО.

В темное время суток боевики предпочитают оперативно преодолевать участок пустынной местности между Масудией и Саламией, пересекать трассу вдалеке от блокпостов правительственных сил, а дальше передвигаться в сторону котла по многочисленным посадкам оливок, не привлекая внимания. Разумеется, данные пути обеспечивают логистику и в обратном направлении.

Не менее важным фактом является отсутствие сколь-либо точных данных о численности боевиков в котле. Если примерно год назад большинство ополченцев озвучивали цифру в четыре-пять тысяч исламистов, сидящих в этом символическом окружении, то последние два месяца практически повсеместно речь идет о семи-восьми тысячах. Более того, бои с использованием минометов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок, ранее воспринимавшиеся в здешних местах как некая сенсация, стали регулярными и чуть ли не ежедневными.