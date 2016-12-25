Тетя Елизаветы Глинки: Ее не видели на борту упавшего Ту-154

Москва, 25 декабря. Елизаветы Глинки могло и не быть на борту рухнувшего Ту-154. Так утверждает тетя известного российского филантропа.

«Те, кто провожал Елизавету, водитель, кажется, сказали, что ее на этом рейсе не было», — приводит слова родственницы Глинки LIFE. Также, как поделилась женщина, о том, что доктор Лиза не села на борт говорят и ее друзья.

Меж тем, как было сообщено ранее, в российском министерстве обороны подтвердили, что фамилия главы организации «Справедливая помощь» была в опубликованных списках пассажиров Ту-154.

