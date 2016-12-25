FAN-TV Лента новостей
Тетя Елизаветы Глинки: Ее не видели на борту упавшего Ту-154
Россия

Тетя Елизаветы Глинки: Ее не видели на борту упавшего Ту-154

Вчера 12:25
202

Тетя Елизаветы Глинки: Ее не видели на борту упавшего Ту-154

Москва, 25 декабря. Елизаветы Глинки могло и не быть на борту рухнувшего Ту-154. Так утверждает тетя известного российского филантропа.

«Те, кто провожал Елизавету, водитель, кажется, сказали, что ее на этом рейсе не было», — приводит слова родственницы Глинки LIFE. Также, как поделилась женщина, о том, что доктор Лиза не села на борт говорят и ее друзья.

Меж тем, как было сообщено ранее, в российском министерстве обороны подтвердили, что фамилия главы организации «Справедливая помощь» была в опубликованных списках пассажиров Ту-154.
 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Сегодня 22:20
30

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Сегодня 22:01
62

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
225

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
543

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
317
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

22:20

«Реал» и «Челси» обменяются игроками, несмотря на решение руководства

22:14

Следователи из РФ по делу об убийстве Карлова посетили прокуратуру в Анкаре

22:09

Нетаньяху рассказал об «энергичном ответе» Израиля на резолюцию Совбеза ООН

22:03

Стала известна причина крушения авиалайнера с футболистами в Колумбии

22:01

Назарбаев рассказал, как ЕАЭС упрощает таможенные процедуры

22:01

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

22:01

Большую часть обшивки фюзеляжа Ту-154 подняли на берег

21:59

Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Сирии в Москве

21:50

Найдено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-154

21:47

Талант человека можно предсказать по цвету глаз

21:44

Поиск бортовых самописцев Ту-154 в Черном море ведется круглые сутки — Минобороны РФ

21:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных
Читать
Закрыть