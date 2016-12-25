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Минобороны сообщило точное время исчезновения Ту-154 с радаров
Россия

Минобороны сообщило точное время исчезновения Ту-154 с радаров

25.12.2016 12:21
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Минобороны раскрыло обстоятельства полета Ту-154

Москва, 25 декабря. Военный самолет Ту-154, разбившийся сегодня в акватории Черного моря, пропал с радаров через две минуты после взлета, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков,  в 05.25 мск воздушное судно вылетело из Адлера, а в 05.27 он пропал с радаров.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. Кроме того, в постоянном контакте с главой государства находится министр обороны РФ Сергей Шойгу, добавили в министерстве.

Как сообщала ранее «Газета.ру», по факту трагедии возбуждено дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия».

На борту Ту-154, по данным Минобороны, находились 92 человек, в том числе Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, глава управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

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Ярослава Замысловатова
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