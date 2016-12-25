Найдены тела пятерых погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море

Москва, 25 декабря. Тела пятерых погибших обнаружены сотрудниками МЧС на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море вблизи Сочи, проинформировал источник в экстренных службах региона.

«Найдены тела пятерых погибших, поиски продолжаются», — отметил источник, передает РИА Новости.

Минобороны РФ сообщает, что на борту самолета были восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые отправились в Сирию поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, девять сотрудников российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. Первый канал, НТВ и «Звезда» подтвердили, что их работники были на борту Ту-154.