Фонд доктора Лизы назвал цель ее поездки в Сирию

Москва, 25 декабря. Целью поездки в Сирию руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, была доставка гуманитарного груза для госпиталя в Латакии. Об этом заявили в возглавляемой ей фонде.

«Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии», — заявили представители фонда «Справедливая помощь», отметив, что не располагают дополнительными сведениями о произошедшей катастрофе.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ru», на борту погибшего авиалайнера Минобороны РФ находились 84 человека, в том числе Доктор Лиза.