СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Черном море

Сочи, 25 декабря. Одной из причин крушения лайнера Ту-154 могло быть плохое топливо.

По информации следственной группы, при взлете из сочинского аэропорта воздушное судно, вероятно, не смогло набрать высоту, в результате чего и потерпело крушение в Черное море.

Согласно имеющейся информации, в качестве одной из главных причин сбоя в работе двигателей рассматривается заправка самолета некачественным топливом, сообщает Life.ru.

В настоящее время эксперты взяли пробы топлива, которым был заправлен лайнер перед вылетом. Не исключено, что на взлете по причине проблем с топливом могли остановиться одновременно три двигателя самолета.

В топливо могла, например, попасть вода, которая замерзла, а лед перекрыл проход топлива через фильтры.