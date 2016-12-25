FAN-TV Лента новостей
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Черном море
Происшествия

СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Черном море

Вчера 12:10
1378

СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Черном море

Сочи, 25 декабря. Одной из причин крушения лайнера Ту-154 могло быть плохое топливо.

По информации следственной группы, при взлете из сочинского аэропорта воздушное судно, вероятно, не смогло набрать высоту, в результате чего и потерпело крушение в Черное море.

Согласно имеющейся информации, в качестве одной из главных причин сбоя в работе двигателей рассматривается заправка самолета некачественным топливом, сообщает Life.ru.

В настоящее время эксперты взяли пробы топлива, которым был заправлен лайнер перед вылетом. Не исключено, что на взлете по причине проблем с топливом могли остановиться одновременно три двигателя самолета.

В топливо могла, например, попасть вода, которая замерзла, а лед перекрыл проход топлива через фильтры.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
65

Поднимите нам веки!

Сегодня 13:54
127

Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Саченко в СБУ

Сегодня 13:46
223

Милонов выбрал кару для Бабченко и Рынской за глумление над жертвами Ту-154

Сегодня 13:40
459

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

Сегодня 13:09
207
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

14:14

Минфин РФ не хочет возлагать ответственность за безработицу на ЦБ

14:12

Украина показала, как строится вышка для «вещания на Крым»

14:11

Крейсер «Маршал Устинов» взял курс на Североморск

14:09

Минобороны РФ: Террористы в Алеппо заминировали даже детские игрушки

14:06

ФСБ назвала четыре основные версии крушения Ту-154

14:05

ФСБ не нашла фактов, подтверждающих версию теракта на борту Ту-154

14:02

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

14:02

Россияне назвали Путина политиком года

14:01

Семь крупных складов с оружием и боеприпасами боевиков обнаружены в Алеппо

13:57

Следователи опрашивают очевидцев крушения самолета Ту-154 — ФСБ

13:57

Разбившийся в Сочи Ту-154 не перевозил военных грузов — ФСБ

13:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ
Читать
Закрыть