Сирия, 25 декабря. Сирийская армия открыла огонь по позициям боевиков в Восточной Гуте Дамаска. Иракские силы контролируют 44% территории в провинции Ниневия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в районе Аль-Зарифии в Восточной Гуте. В ходе обстрела были уничтожены несколько террористов.

Провинция Латакия

В полутора километрах от Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, который направлялся в провинцию Латакия. На борту находились 91 человек, 83 пассажира и 8 членов экипажа. Сообщается, что к поиску самолета в настоящее время привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств. На месте крушения найдены тела четырех погибших.

Уточняется, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим артисты ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских СМИ.

Провинция Алеппо

Идут бои между турецкой армией и террористами ИГ* в районе города Аль-Баб. В ходе столкновения были уничтожены 12 исламистов.

Провинция Хомс

Военные источники сообщают, что продолжаются бои между боевиками «Исламского государства» сирийской армией в районе авиабазы Т-4. Военнослужащие САА успешно отразили наступление радикалов, ликвидировав нескольких боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ захватили несколько новых позиций в районе Шухада, ранее подконтрольных САА. В окрестностях населенных пунктов Рашидия и Хавика идут столкновения между экстремистами и правительственными войсками.

Провинция Ракка

Местные жители сообщили о боях в окрестностях города Джобар в западном направлении от города Ракка. Медиа-крыло «Исламского государства» заявило, что в ходе столкновения погибли 20 солдат курдских отрядов народной самообороны YPG, информация проверяется.

Провинция Хама

Сирийские бомбардировщики нанесли серию атак по террористам ИГ в восточной части провинции Хама. В результате воздушной операции был уничтожен один из ключевых пунктов управления исламистов, также ликвидированы несколько боевиков.

Провинция Хасака

Террористы ИГ сбили беспилотный летательный аппарат, патрулирующий окрестности в западном направлении от города Хасака. Сообщается, что беспилотник принадлежал курдским военным формированиям.

Ирак

Иракские силы безопасности контролируют 44% территории в провинции Ниневия. Кроме того, в районе Сихья на востоке Мосула идут бои между боевиками ИГ и иракскими силами безопасности. Данные об итогах операции пока уточняются.

В городе Рамади в районе городского рынка прогремел взрыв, сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Информация о пострадавших пока уточняется. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В освобожденном от исламистов иракском христианском городе Бартелла отметили Рождество. Местные источники сообщают, что жители впервые за два года смогли отпраздновать один из самых значимых для христиан дней.