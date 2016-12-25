Трое детей стали жертвами пожара на Ямале

Салехард, 25 декабря. Трое детей стали жертвами пожара в поселке на Ямале. Самому маленькому погибшему всего два года.

О трагедии сообщили официальные представители окружноо ГУ МЧС. Пожар в частном доме вспыхнул накануне вечером в селе Антипаюта Тазовского района. Площадь возгорания составила 27 квадратных метров. С пламенем боролись два пожарных расчета и десять сотрудников ведомства.

«В больницу были доставлены трое детей в возрасте двух, четырех и 15 лет. К сожалению, они скончались», — заключила представитель управления.