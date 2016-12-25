Певец из хора им. Александрова чудом спасся от гибели в катастрофе Ту-154

Москва, 25 декабря. Из-за случайной оплошности не попал на борт разбившегося Ту-154 артист из хора Александрова Роман Валутов.

Артист, как и все остальные участники ансамбля, должен был лететь в Сирию. Однако «добро» на посадку Валутова на борт самолета не дали таможенники, развернув того из-за просроченного заграничного паспорта.

Как сообщает LIFE, дело в том, что у артиста срок действия документа закончился в июле 2016 года, а продлить паспорт Роман просто-напросто забыл. По словам певца, в самолете летела значительная часть балетной труппы и хора ансамбля.