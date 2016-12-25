Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154

Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Глава российского государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в крушении лайнера.

Напомним, утром в воскресенье, 25 декабря, самолет Ту-154 с военными, журналистами и музыкантами разбился возле черноморского побережья.

Ранее в храме Святителя Спиридона патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес заупокойную молитву по пассажирам и экипажу воздушного судна Ту-154, потерпевшего крушение возле Сочи.

В Минобороны России исключили версию теракта на борту лайнера. Также стало известно, что самолетом управлял опытный пилот.