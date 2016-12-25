Минобороны РФ сообщило, кто управлял разбившимся Ту-154

Москва, 25 декабря. Пилотом разбившегося авиалайнера Минобороны РФ был опытный летчик первого класса Роман Волков. Сам погибший самолет был полностью исправен и прошел плановое техническое обслуживание в сентябре этого года.

«Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков — летчик первого класса. Общий налет — более трех тысяч часов», — указано в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, в сообщении Минобороны указано, что погибший Ту-154 прошел ремонт в декабре 2014 года и плановое регламентное обслуживание в сентябре 2016.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», на борту разбившегося после вылета из Сочи самолета Минобороны находились почти все участники ансамбля имени Александрова.