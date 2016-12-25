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Тела четырех жертв крушения Ту-154 обнаружены в Черном море
Происшествия

Тела четырех жертв крушения Ту-154 обнаружены в Черном море

25.12.2016 11:50
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Тела четырех жертв крушения Ту-154 обнаружены в Черном море

Сочи, 25 декабря. Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения военного самолета Ту-154 в Черном море в Сочи. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Как сообщалось ранее, на борту самолета Министерства обороны России Ту-154 находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Воздушное судно вылетело из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпело крушение в акватории Черного моря.

Среди погибших — три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала «Звезда». Кроме того, по данным Минобороны, на борту находилась глава Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елена Глинка (доктор Лиза).

 

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Ярослава Замысловатова
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