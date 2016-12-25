Кобзон о гибели ансамбля им. Александрова: Я должен был лететь в Сирию с ними

Москва, 25 декабря. Народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что искренне шокирован сообщением о гибели авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ, на котором летели артисты ансамбля имени Александрова. Кобзон напомнил, что он неоднократно выступал вместе с ансамблем и был приглашен лететь с ними и в этот раз.

«Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, — заявил Иосиф Кобзон. — Они летели на боевое задание».

Как отметил Кобзон, его приглашали выступить с ансамблем имени Александрова и в этот раз — артисты собирались поздравить силы ВКС РФ в Сирии с Новым годом.