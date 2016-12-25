Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших в крушении Ту-154 около Сочи

Москва, 25 декабря. В ходе воскресного патриаршего богослужения в московском храме Святителя Спиридона патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес заупокойную молитву по пассажирам и экипажу авиалайнера Ту-154, которой разбился сегодня утром близ побережья Сочи.

Напомним, сегодня авиалайнер Минобороны РФ, летевший в сирийскую Латакию, разбился неподалеку от сочинского побережья. На борту находились 84 пассажира, в том числе музыканты, журналисты и военные, и восемь членов экипажа. Как стало известно, на борту находилась также филантроп и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.