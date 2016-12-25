Крушение Ту-154 в Черном море: что известно на данный момент

25 декабря над Черным морем произошла катастрофа — упал самолет министерства обороны Российской Федерации. Федеральное агентство новостей собрало известную на данный момент информацию.

Самолет российского министерства бороны, пропавший с экранов радаров через 20 минут после вылета (5.40 по московскому времени) из Сочи, направлялся в сирийскую Латакию, на авиабазу «Хмеймим». По данным СМИ, самолет упал в море на седьмой минуте.

На борту находился 92 человек (84 пассажира и 8 членов экипажа). Как стало известно ФАН, тела пятерых погибших уже найдены. На борту упавшего Ту-154 были военные (8 человек), журналисты (9 человек), артисты ансамбля имени Александрова (64 человека), которые летели поздравить российских военнослужащих на авиабазе в «Хмеймим».

Кроме того, согласно официальной информации министерства обороны РФ, на борту присутствовала известный общественный деятель, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка. Сообщается, что она везла лекарства и медикаменты для университетского госпиталя в Латакии.

Среди журналистов были сотрудники «Первого канала», «НТВ», а также телеканала «Звезда». Психологи горячей линии на данный момент работают для всех семей погибших при крушении самолета.

К поискам Ту-154 были привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа, которые базируются в Краснодарском крае и соседних регионах.

По предварительной информации, причиной падения лайнера стала ошибка пилотирования или техническая неисправность. В свою очередь Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности отрицает версию теракта на борту самолета.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что вся информация передается главе государства Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Он отметил, что они находятся в непрерывном контакте. По его словам, на данный момент главное — работа экстренных служб, которая ведется по готовому на случай подобных происшествий сценарию.

Следственный комитет РФ по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. По информации представителя СКР Светланы Петренко, следователи в рамках дела проводят выемку документов, ведут допрос должностных лиц, которые руководили полетом, а также технического персонала, который готовил Ту-154 к вылету и осуществлял его дозаправку.

По данным официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, Россия наращивает силы и средства в районе падения лайнера. Задействованы четыре морских судна, пять вертолетов, активно применяются беспилотные летательные аппараты.