Собянин дал поручение оказать помощь семьям погибших в Ту-154

Москва, 25 декабря. Московский градоначальник дал поручение оказать всю необходимую помощь семьям погибших при крушении Ту-154. Об этом Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter.

Соответствующие поручения даны департаменту труда и соцзащиты населения мэрии Москвы. Также в опубликованном сообщении Собянин выразил слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что на борту Ту-154 находилось 92 человека, расследованием страшной трагедии будут заниматься специалисты центрального аппарата СК РФ.

