Стало известно, зачем Доктор Лиза летела на разбившемся Ту-154 в Латакию

Москва, 25 декабря. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что разум и сердце отказываются верить в то, что руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, которая везла медицинские препараты для университетского госпиталя в Латакии, погибла при крушении Ту-154.

Он заявил, что шокирован трагедией. «Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… ", — заявил он.

По его словам, в СПЧ были в курсе, что она должна была лететь в Сирию на авиационную базу Хмеймим, чтобы отвезти лекарства в университетский госпиталь в Латакии. Он также отметил, что до последнего надежда на чудо была.

«А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — заявил он.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что Доктор Лиза была на борту разбившегося сегодня самолета Ту-154.