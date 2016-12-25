МО сообщило об обнаружении обломков Ту-154 на глубине 70 метров у берегов Сочи

Москва, 25 декабря. Фрагменты разбившегося в Черном море самолета Ту-154 обнаружены на глубине 70 метров у побережья в Сочи, заявил официальный представитель военного ведомства России Александр Конашенков.

«В настоящее время в 1,5 км от черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты обломков самолета Ту-154. Поисковая операция продолжается», — подчеркнул генерал-майор.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о передаче уголовного дела по факту крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в Центральный аппарат СК. К месту трагедии уже выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что потерпевший крушение Ту-154 эксплуатируется с 1983 года.