Минобороны России: Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Москва, 25 декабря. Руководитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, которая более известна как Доктор Лиза, находилась на борту разбившегося в Черном море самолета Ту-154. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что фамилия известного деятеля была включена в опубликованные списки пассажиров лайнера.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет данных о Докторе Лизе на борту потерпевшего крушение Ту-154.

Напомним, самолет Ту-154 с музыкантами, военными и представителями СМИ на борту разбился сразу после взлета у сочинского побережья.