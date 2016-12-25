В комитете Госдумы по транспорту отвергли одну из версий крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Крушение летевшего в Сирию авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ никак не связано со сроком его эксплуатации, уверен первый зампредседателя комитета по транспорту Госдумы Виталий Ефимов. Ту-154 является очень надежной моделью, подчеркнул он.

«У самолётов нет срока. Есть самолеты исправные и неисправные, вопрос не в годах, а в том, что произошло. Никакого отношения годы не имеют к авиатехнике, — заявил Ефимов в разговоре с РИА Новости. — По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», на борту упавшего Ту-154 находились все участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, кроме троих солистов.