Трое детей погибли при пожаре в Челябинской области

Михайловка (Челябинская область), 25 декабря. Специалисты регионального СУ СК России начали доследственную проверку по факту гибели троих маленьких детей при пожаре в Челябинской области.

Страшная трагедия разыгралась минувшей ночью в селе Михайловка, что в Карталинском районе. По предварительной версии, пожар в частном доме произошел из-за неисправности электрооборудования.

Во время возгорания женщина, проживавшая в доме, побежала за помощью, оставив троих детей в здании. Приехавшие на место ЧП спасатели не смогли своевременно эвакуировать девочек.

В настоящее время на месте пожара продолжаются следственные действия.