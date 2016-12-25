Расследованием дела о крушении Ту-154 займется центральный аппарат СК РФ

Москва, 25 декабря. Расследованием дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Распоряжение об этом отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело передано в центральный аппарат СК РФ для проведения наиболее полного и объективного расследования.

Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается.