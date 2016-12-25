Ученые подсчитали, сколько человек сможет прожить на Марсе и на Меркурии

Вашингтон, 25 декабря. Американские ученые изучают условия жизни на планетах Солнечной системы на случай, если на Земле случится катастрофа.

Так, исследователи пришли к выводу, что у человека больше шансов выжить на Марсе, чем на Меркурии. Красная планета будет более приветлива к человеку, поскольку на ней может быть обнаружена вода. Тем не менее атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, поэтому жить на ней человеку будет нелегко, даже при наличии специального снаряжения.

А вот Меркурий, который находится ближе к Солнцу, вряд ли вообще сможет когда-нибудь стать вторым домом для человека. Температура на планете колеблется в диапазоне от -180 до +430 Цельсия. А прожить человек на Меркурии сможет лишь 0,001 секунды, а потом либо сгорит, либо обледенеет.