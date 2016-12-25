МЧС РФ увеличивает количество судов в районе падения Ту-154 Минобороны

Москва, 25 декабря. В настоящее время в районе крушения авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ в Черном море работает шесть судов. Как сообщил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазыныч, в ближайшее время к месту крушения Ту-154 прибудет еще три корабля.

«В течение двух часов в район крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат «Фалькон», который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный», — сообщил Пазыныч,

Он отметил, что место скопления обломков находится в 6 км от береговой линии, на глубине от 80 до 110 метров. В постоянной готовности находится отряд водолазов с допуском к работам на глубине до 90 метров.