Заслуженный пилот России назвал неожиданным крушение Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. Заслуженный пилот России Олег Смирнов заявил, что крушение самолета Ту-154 у побережья Сочи рано утром в воскресенье, 25 декабря, стало неожиданным для него и его коллег по цеху.

По последним данным, на борту лайнера находилось 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет летел в Сирию. Артисты ансамбля имени Александрова, находившиеся на борту, должны были выступить на авиабазе Хмеймим на новогоднем концерте для российских военнослужащих. На борту также находились военнослужащие и журналисты.