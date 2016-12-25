Руководитель ансамбля им. Александрова и балетная труппа были на борту Ту-154

Москва, 25 декабря. Руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов был в списках пассажиров разбившегося сегодня утром самолета Ту-154.

Стало известно, что руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов был на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154.

Также отмечается, что на борту лайнера, который разбился утром возле черноморского побережья, находился полный состав балетной труппы ансамбля имени Александрова. Все они отправлялись в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на борту Ту-154 были военные и журналисты российских телеканалов.

Как сообщало НСН, версия теракта на борту самолета была исключена в Минобороны РФ.