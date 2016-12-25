Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли ЛНР 12 раз

Луганск (ЛНР), 25 декабря. За минувшие сутки территория Луганской народной республики подвергалась обстрелам со стороны киевских силовиков 12 раз. Об этом сообщает оборонное ведомство ЛНР.

Как утоняют в Народной милиции республики, чаще всего (пять раз) за последние 24 часа ВСУ обстреливали окрестности села Калиновка. Кроме того, четыре раза огонь открывался по району Калинова. Дважды были обстреляны Сокольники, и еще один раз — окрестности населенного пункта Пришиб.

Сообщается, что киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС. О разрушениях, а также потерях среди личного состава и гражданских не сообщается.