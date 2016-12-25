В Совфеде назвали версии крушения Ту-154 в Черном море



Москва, 25 декабря. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Трагедия произошла на борту Минобороны, в воздушном пространстве России, поэтому это не могло быть терактом, считает Озеров. По его мнению, причиной катастрофы стала либо техническая неисправность, либо ошибка пилотов.

Как сообщала ранее «Газета.ру», самолет Ту-154 разбился в Черной море утром 25 декабря. Борт направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, артисты собирались поздравить военнослужащих с Новым годом. На борту находился 91 человек, среди них были восемь членов экипажа, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ.