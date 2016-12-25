Нож в спину: как Львов попытался сбежать от Украины в Польшу

Во Львове прошел форум польской общины, где было принято решение с требованием потребовать от Киева предоставить области экономическую автономию. Как считают участники форума, это позволит наладить экономические связи и провести дальнейшую интеграцию с Польшей. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о «сепаратистских настроениях» львовчан.

Община крайне негативно оценивает экономическую ситуацию в стране и развитие региона. По мнению председателя объединения поляков Сергея Лукьяненко, Львовская область отстает от Польши на 50 лет. Он отметил, что у Львова еще есть перспектива, а у других регионов нет. Лукьянов заметил, что Польша даст реализовать себя жителям Львовской области.

В свою очередь сенатор польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Ян Жарин считает, что Польша должна делать больше шагов к своим соотечественникам в Восточной Галиции. Он подчеркнул, что Львов всегда был верен полякам.

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«Дезинтеграционные процессы на Украине — вещь естественная и неизбежная. Это опровержение мифа о «великой древней Укрии», который создавали ряд псевдоученых на Украине, пользуясь поддержкой недальновидных идеологов в Киеве. И это реакция на мифы. Львов был польским городом, и польская община давно проговаривает сценарий отделения от центральных регионов страны. Почему это заявление прозвучало именно сейчас? Во-первых, обратим внимание, что речь идет об экономической независимости. Ситуация в экономике Украины крайне тяжелая. В заявлении указывается, что в Польше экономический уровень на 50 лет впереди. И против этого аргумента не поспорить. Понятно, что заход на экономику — это удар подлых. Экономическая самостоятельность автоматически перерастет в политическую. Во-вторых, понятно, что это заявление не было бы сделано без поддержки Польши», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в Варшаве после всех этих маршей бандеровцев видят, что власть на Украине не является тем партнером, на которого Польша может рассчитывать. И теперь, когда ситуация в мире меняется, Украину в плане сохранения государственности ждут нелегкие времена.

«Такое заявление — часть просчитанной стратегии, которая прогнозирует сценарий распада, и тут польская община просто обозначает собственный сценарий на вероятное развитие событий. Кроме того, при ушедшем от Украины Крыме, Донбассе, при заявлениях Закарпатья и русинов о самостоятельности все регионы, которые не хотят привязки к Киеву, чувствуют поддержку друг друга. В дезинтеграционных процессах очень много заинтересованных. Думаю, такой тренд будет нарастать. А удержать эти процессы у властей Киева просто нет инструментов. Экономических — ноль. Силовые лишь ускорят процесс дезинтеграции. Политических — ноль, учитывая низкий уровень авторитета Порошенко. Это не первая, но и не последняя ласточка», — резюмировал Игорь Рябов.