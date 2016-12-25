ЛНР объявила в розыск командира ВСУ, обстрелявшего Луганск из «Смерчей»

Луганск, 25 декабря. Министерство государственной безопасности ЛНР объявило в розыск командира ракетной бригады ВСУ Валерия Исмаилова, отдавшего 27 января 2015 года приказ об обстреле Артемовского района Луганска из ракетных систем залпового огня «Смерч».

Как заявили в пресс-службе МГБ ЛНР, Исмаилов отдал приказ о ракетном обстреле жилых районов, осознавая, что может пострадать находящееся там мирное население и гражданские объекты. Тогда в ходе обстрела погибли два мирных жителя, еще 12 получили ранения различной тяжести.

Между тем, обстрелы сил ЛНР продолжаются и сейчас: как передает «Газета.ru», артиллерия ВСУ, дислоцированная на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский неоднократно возобновляла обстрелы Дебальцево.