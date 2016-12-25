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Начальник управления культуры Минобороны был на борту разбившегося Ту-154
Происшествия

Начальник управления культуры Минобороны был на борту разбившегося Ту-154

Вчера 11:01
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Начальник управления культуры Минобороны был на борту разбившегося Ту-154

Москва, 25 декабря. Начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков находился на борту разбившегося Ту-154. Информацию об этом подтвердили в оборонном министерстве РФ.

Список пассажиров и экипажа опубликован на официальном сайте ведомства.

Напомним, в 2012-2013 годах Губанков был министром культуры Московской области, а до этого возглавлял комитета по культуре в правительстве Петербурга (2008-2011 годы).

До прихода на госслужбу Губанков работал, в том числе главой информационной службы радио «5 канал» и руководителем программы «Вести-Петербург», уточняет «Газета.ру».

 

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Ярослава Замысловатова
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