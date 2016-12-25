Раненные в Махачкале полицейские скончались

Махачкала, 25 декабря. Двое полицейских, попавших под обстрел бандитов в Дагестане, скончались от полученных ран. Об этом информирует региональное МВД.

Врачи до последнего боролись за жизни стражей правопорядка, однако ранения, полученные полицейскими, были очень тяжелыми. Уточняется, что один из сотрудников МВД умер на месте происшествия, второй — в лечебном учреждении.

Напомним, что инцидент в Махачкале произошел в ночь на воскресенье. Пост патрульно-постовой службы был обстрелян бандитами, после попытки полицейских остановить автомобиль. Добавим, что поиски злоумышленников продолжаются.

