Шойгу доложил Путину о спасательных работах на месте авиакатастрофы Ту-154

Москва, 25 декабря. Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных работ на месте крушения самолета Ту-154.

По информации ведомства, глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий.

Напомним, воздушное судно Ту-154 исчезло с радаров сегодня утром сразу после вылета из Сочи. На борту лайнера были военные, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также артисты, которые летели с новогодними поздравлениями для военнослужащих ВКС России в Сирии.

Всего же на борту было 92 пассажира. По информации Минобороны РФ, обломки Ту-154 обнаружены в 1,5 км вдоль побережья.